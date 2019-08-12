Сборная Украины по боксу подтвердила участие в чемпионате мира в России

МОСКВА, 12 августа. /ТАСС/. Сборная Украины подтвердила участие в чемпионате мира по боксу, который пройдет в сентябре в Екатеринбурге. Об этом ТАСС в понедельник сообщил генеральный секретарь Российской федерации бокса Умар Кремлев.

"Украинская команда подтвердила свое участие в чемпионате мира в Екатеринбурге. Боксеры с Украины будут представлены во всех восьми весовых категориях на турнире. Не вижу причин, по которым у них могут возникнуть какие-то сложности с приездом в Россию. Это братский нам народ, а бокс нас объединяет", - сказал Кремлев.

Чемпионат мира состоится в Екатеринбурге с 7 по 21 сентября.