Призер Олимпиады-2008 в маунтинбайке Калентьева завершит карьеру по окончании ЧМ-2019

МОСКВА, 12 августа. /ТАСС/. Бронзовый призер Олимпийских игр 2008 года в соревнованиях по велоспорту (маунтинбайк) Ирина Калентьева после чемпионата мира завершит спортивную карьеру. Об этом сообщил ТАСС главный тренер сборной России по маунтинбайку Николай Крутилин.

"Калентьева приняла решение завершить спортивную карьеру после того, как выступит на чемпионате мира в Канаде. Я так понимаю, что она приняла решение, будучи недовольной своими результатами в текущем сезоне", - сказал Крутилин.

Чемпионат мира пройдет в канадском Мон-Сен-Анне с 28 августа по 1 сентября. Этот турнир является квалификационным на Олимпийские игры 2020 года. На нем будет разыграно по четыре олимпийских лицензии у мужчин и женщин (по две в элите и по две - в возрастной категории до 23 лет).