Калентьева и Синцов выступят на чемпионате мира по маунтинбайку в Канаде

МОСКВА, 12 августа. /ТАСС/. Обладательница бронзовой медали Олимпийских игр 2008 года Ирина Калентьева и призер этапа Кубка мира - 2017 Антон Синцов вошли в состав сборной России на чемпионат мира по маунтинбайку в Канаде. Об этом сообщил ТАСС в понедельник главный тренер сборной России Николай Крутилин.

"Окончательный состав будет назван чуть позже, это связано с оформлением документов, - сказал собеседник ТАСС. - Но уже сейчас можно сказать, что на чемпионате мира выступят Калентьева и Синцов. Первоначально мы планировали заявить на этот турнир Веру Медведеву, но она на одном из этапов Кубка мира, к сожалению, сломала ключицу. Эта травма поставила крест на ее участии в чемпионате мира, поэтому существует большая вероятность, что в женской элите будет выступать только Калентьева".

"Что касается мужчин, то вполне вероятно, что в состав на чемпионат мира войдет еще Иван Филатов", - добавил Крутилин.

Как сообщал ранее ТАСС, ЧМ-2019 будет заключительным соревнованием в карьере 41-летней Калентьевой.

Чемпионат мира пройдет в канадском Мон-Сен-Анне с 28 августа по 1 сентября. Этот турнир является квалификационным к Олимпиаде-2020.