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Футбол в России

Бывший футболист "Спартака" Шишкин подписал контракт с "Торпедо"

Соглашение с 32-летним защитником рассчитано на год
Роман Шишкин Валерий Шарифулин/ТАСС
Описание
Роман Шишкин
© Валерий Шарифулин/ТАСС

ТАСС, 12 августа. Защитник Роман Шишкин подписал контракт с московским "Торпедо", выступающим в Футбольной национальной лиге (ФНЛ). Об этом в понедельник сообщила пресс-служба команды.

Соглашение с 32-летним игроком рассчитано на год.

"Месяц назад я расторг контракт с "Краснодаром" и находился в статусе свободного агента, я искал варианты для продолжения карьеры, понимая, что мне нужно тренироваться и поддерживать форму. Появилась мысль присоединиться к "Торпедо", тем более что в тренерском штабе клуба трудится Сергей Игнашевич. Я позвонил ему, мы согласовали с руководством мое участие в тренировочных занятиях. У меня сложились хорошие отношения с коллективом, и мне предложили остаться в стане черно-белых, мы быстро согласовали условия, и я подписал контракт", - сказал Шишкин.

Шишкин выступал за "Краснодар" с 2017 года. Во второй половине прошлого сезона на правах аренды игрок выступал за самарские "Крылья Советов", всего он провел в прошедшем сезоне 22 матча во всех турнирах, забив два гола.

Также футболист выступал за московские клубы "Спартак" и "Локомотив". В составе "Спартака" он дважды становился серебряным призером чемпионата России. Вместе с "Локомотивом" он выигрывал Кубок России и бронзовую медаль национального первенства. За национальную команду игрок дебютировал в 2007 году, всего он провел 16 матчей.

"Торпедо" занимает в турнирной таблице ФНЛ третье место, имея в активе 16 очков. В восьмом туре московский клуб дома сыграет против курского "Авангарда" 14 августа.

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