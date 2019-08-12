Баскетболист Швед не сыграет за сборную России на Кубке мира по баскетболу

Игрок "Химок" недавно возобновил тренировки после травмы, полученной в финальной серии Единой лиги ВТБ минувшего сезона против ЦСКА (0-3). Защитник вошел в расширенный состав национальной команды и должен был присоединиться к сборной после завершения товарищеского турнира в Италии.

ТАСС, 12 августа. Разыгрывающий защитник сборной России Алексей Швед не примет участие в Кубке мира по баскетболу из-за травмы голеностопа. Об этом сообщила пресс-служба Российской федерации баскетбола.

Баскетболист прошел медицинское обследование, по итогам которого у него выявлен парциальный разрыв плантарной фасции, в ближайшие четыре недели игроку рекомендовано восстановление по индивидуальной программе. Отмечается, что Швед посетил тренировку сборной России в Новогорске, после которой пожелал удачи команде на Кубке мира. Швед стал третьим российским разыгрывающим, который не сможет сыграть на Кубке мира. Ранее из-за травм команда лишилась Дмитрия Хвостова и Ивана Ухова.

"Даже подумать не мог, что пропущу Кубок мира, я очень расстроен. Летом работал по индивидуальной программе: и в отпуске, и в последние три недели в Белгороде, голеностоп меня беспокоил при высоких физических нагрузках, но становилось легче, и я рассчитывал, что успею восстановиться к приезду в сборную. К сожалению, медосмотр я не прошел, врачи не допустили меня до тренировок, сразу позвонил главному тренеру сборной Сергею Базаревичу. Понимаю, что на меня в сборной рассчитывали, в ближайший месяц буду лечиться и заниматься под присмотром врачей в Химках", - сказал Швед.

В составе сборной России Швед становился бронзовым призером Олимпийских игр 2012 года и бронзовым призером чемпионата Европы 2011 года.

Кубок мира по баскетболу пройдет с 31 августа по 15 сентября в Китае. Сборная России на групповом этапе сыграет против команд Нигерии, Аргентины и Южной Кореи.