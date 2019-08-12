ФК "Сочи" убежден в неумышленности нарушения Миладиновича на игроке ЦСКА Чалове

МОСКВА, 12 августа. /ТАСС/. Защитник футбольного клуба "Сочи" Иван Миладинович в концовке матча пятого тура чемпионата России против ЦСКА неумышленно ударил нападающего соперников Федора Чалова, разбив тому нос. Такое мнение ТАСС высказал в понедельник генеральный директор клуба из Сочи Дмитрий Рубашко.

ЦСКА и "Сочи" в воскресенье на "ВЭБ-Арене" сыграли вничью - 0:0. В компенсированное ко второму тайму время в штрафной площади гостей защитник сочинцев Иван Миладинович локтем ударил нападающего армейцев Федора Чалова, разбив тому нос. Главный арбитр встречи Виталий Мешков не стал применять санкций к сербскому игроку обороны, позволив командам продолжить игру. В понедельник председатель Контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (КДК РФС) Артур Григорьянц сообщил ТАСС о том, что эпизод с участием Миладиновича и Чалова будет рассмотрен 14 августа на основании публикаций в средствах массовой информации.

"Если будет возможность, Миладинович будет присутствовать на заседании КДК, - сказал Рубашко. - Я еще не просматривал, насколько игровой там был эпизод. То, что он сделал, это не специально, это однозначно".

"Таких моментов с нарушениями случается достаточно много. Но это дело ЦСКА. С нами они по этому вопросу не связывались, мы не обсуждали этот вопрос", - добавил гендиректор "Сочи".

После пяти туров "Сочи" с двумя очками занимает 15-е место в турнирной таблице чемпионата России, ЦСКА, набрав 10 очков, располагается на второй позиции. В шестом туре команда из Краснодарского края 16 августа на выезде сыграет с "Оренбургом", армейцы 19 августа в гостях встретятся со "Спартаком".