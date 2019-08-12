Перелом костей носа диагностирован футболисту ЦСКА Чалову

ТАСС, 12 августа. Медицинское обследование выявило у нападающего московского футбольного клуба ЦСКА Федора Чалова перелом костей носа с небольшим смещением. Об этом сообщает пресс-служба армейцев.

В воскресенье ЦСКА сыграл вничью с "Сочи" со счетом 0:0 в домашнем матче пятого тура чемпионата России. В компенсированное ко второму тайму время в штрафной площади гостей защитник сочинцев Иван Миладинович локтем ударил Чалова, разбив тому нос.

Кроме того, стал известен характер травмы полузащитника ЦСКА Арнора Сигурдссона. Исландец получил повреждение после столкновения в первом тайме игры с "Сочи" и был вынужден покинуть поле. У него диагностировано повреждение капсульно-связочного аппарата правого голеностопного сустава. Сроки восстановления футболистов не сообщаются.

ЦСКА занимает второе место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 10 очков. В следующем туре ЦСКА 19 августа на "Открытие-Арене" сыграет с московским "Спартаком".