Первый канал покажет бой за титул чемпиона мира по боксу между Ковалевым и Ярдом

МОСКВА, 12 августа. /ТАСС/. Первый канал покажет в прямом эфире поединок за звание чемпиона мира по версии Всемирной боксерской организации (WBO) в полутяжелом весе между обладателем пояса россиянином Сергеем Ковалевым и обязательным претендентом британцем Энтони Ярдом. Об этом ТАСС сообщили в понедельник в пресс-службе Первого канала.

Поединок пройдет 24 августа на родине Ковалева в Челябинске. Трансляция начнется в 21:25 мск.

На счету 36-летнего Ковалева 33 победы, 28 из которых он одержал нокаутом, три поражения и одна ничья. 27-летний Ярд одержал на профессиональном ринге 18 побед (17 нокаутом) и не потерпел ни одного поражения.