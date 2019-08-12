Президент ФК "Торпедо": приход Шишкина поможет стать команде сильнее и стабильнее

МОСКВА, 12 августа. /ТАСС/. Президент московского футбольного клуба "Торпедо" Елена Еленцева считает, что приход в команду защитника Романа Шишкина поможет ей стать сильнее и стабильнее. Об этом Еленцева заявила ТАСС в понедельник.

Бывший футболист сборной России 32-летний Шишкин подписал соглашение на год.

"Опыт - важный фактор в достижении спортивных результатов. Уверена, что приход Романа поможет нам стать еще сильнее и стабильнее. Плюс у нас много молодых футболистов, которые получат возможность перенять его опыт и продолжат прогрессировать", - сказала Еленцева.

Президент клуба отметила, что Шишкин тренировался в "Торпедо" в течение последних нескольких недель. "Роман тренировался с нами последние несколько недель и произвел положительное впечатление своим отношением к делу и человеческими качествами. Говорить о его профессиональных навыках смысла нет, все и так знают, насколько Роман квалифицированный игрок. Конечно, мы не могли не сделать ему предложение о сотрудничестве, и я рада, что в итоге нам удалось договориться", - добавила она.

Шишкин выступал за "Краснодар" с 2017 года, во второй половине прошлого сезона на правах аренды игрок выступал за самарские "Крылья Советов", всего он провел в прошедшем сезоне 22 матча во всех турнирах, забив два гола. Также футболист выступал за московские клубы "Спартак" и "Локомотив". В составе "Спартака" он дважды становился серебряным призером чемпионата России, вместе с "Локомотивом" он выигрывал Кубок России и бронзовую медаль национального первенства. За сборную России игрок дебютировал в 2007 году, всего он провел 16 матчей.

"Торпедо" занимает в турнирной таблице Олимп - Футбольной национальной лиги (ФНЛ) третье место, имея в активе 16 очков. В восьмом туре московский клуб дома сыграет против курского "Авангарда" 14 августа.