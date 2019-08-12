Ольга Дементьева назначена на должность технического директора ФК "Монако"

ТАСС, 12 августа. Футбольный клуб "Монако", выступающий в чемпионате Франции, объявил о назначении Ольги Дементьевой на должность технического директора клуба. Об этом сообщает пресс-служба "Монако".

Отмечается, что спортивный отдел клуба будет реорганизован, вследствие чего появилась новая должность - технический директор. Дементьева работает в "Монако" с 2012 года, она занимала различные посты, в том числе была начальником административного отдела.

Также сообщается, что медицинский штаб "Монако" возглавит Луис Тиль-Перес, который до этого работал в испанской "Барселоне" и португальской "Бенфике".

Президентом "Монако" является Дмитрий Рыболовлев, вице-президентом и генеральным директором - Олег Петров. В составе клуба выступает российский полузащитник Александр Головин, который перешел в "Монако" летом 2018 года, подписав пятилетний контракт. Он пропустил матч первого тура с "Лионом" (0:3) 9 августа из-за перебора желтых карточек, полученных в сезоне-2018/19.

В следующем матче 17 августа "Монако" на выезде сыграет с "Мецем".