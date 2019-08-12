Джонс: товарищеская игра со сборной Италии по регби нужна для развития российской команды

МОСКВА, 12 августа. /ТАСС/. Товарищеская встреча со сборной Италии по регби будет полезна для развития российской национальной команды. Такое мнение ТАСС в понедельник высказал главный тренер сборной России по регби Лин Джонс.

В понедельник российская команда провела в Москве товарищескую игру со сборной премьер-лиги. Встреча завершилась со счетом 40:0 в пользу национальной команды. В сборную клубов вошли игроки основных составов "Славы" (Москва), "ВВА-Подмосковья" (Московская область) и "Кубани" (Краснодар).

"Товарищеские матчи очень важны, ведь до этого мы очень долго просто тренировались. Сборная премьер-лиги стала для нас отличным соперником, это было то, на что мы надеялись. Многие игроки отлично себя проявили, о большем я и не прошу. Наша игра не была идеальной, но мы этого и не ждали", - отметил Джонс.

Команда России проведет товарищеский матч со сборной Италии, который пройдет 17 августа. "Нам предстоит очень сложная игра со сборной Италии. Они в отличной форме и хорошо подготовлены, у них прекрасные игроки, и матч с итальянцами будет очень напряженным. Но это это хорошая игра именно для развития российской команды", - сказал специалист.

"Подготовка к Кубку мира проходит хорошо, мы провели несколько отличных сборов. Российские игроки усердно тренируются, становясь сильнее. Сегодня на игре можно было увидеть наши некоторые отработанные действия. Важно, что они происходили задуманно, это не было случайностью", - заключил собеседник ТАСС.

Кубок мира по регби состоится с 20 сентября по 2 ноября в Японии, первый матч российские регбисты проведут против хозяев турнира 20 сентября.