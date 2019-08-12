Скандалы на десерт. Завершился пятый тур чемпионата России по футболу

МОСКВА, 13 августа. /ТАСС/. Пятый тур Российской премьер-лиги (РПЛ) завершился в понедельник матчем между "Ростовом" и самарскими "Крыльями Советов". По итогам тура действующий чемпион страны санкт-петербургский "Зенит" сохранил лидерство в турнирной таблице. Тур стартовал в субботу в Оренбурге, где одноименный клуб принимал новичка лиги "Тамбов". Подопечные Владимира Федотова не имели ни одного набранного балла за четыре тура, и первое очко они смогли заработать только в матче против "Тамбова". При этом хозяева были на грани поражения - подопечные Александра Григоряна вели со счетом 2:0 к 68-й минуте. Но за четыре минуты "Оренбург" смог отыграть два мяча, оба раза усилиями Джоэля Фамейе. "Оренбург" и "Тамбов" впервые за сезон забили больше одного мяча за игру. В итоге "Оренбург" набрал первое очко в текущем розыгрыше чемпионата России и занимает последнюю строчку в турнирной таблице, "Тамбов" же идет на 12-м месте, набрав четыре балла.

Пятый тур продолжился противостоянием Москвы и Санкт-Петербурга - "Динамо" принимало "Зенит". Болельщики бело-голубых дважды могли найти повод для разочарования за первые 14 минут матча - сначала нападающий петербуржцев Артем Дзюба на 10-й минуте забил свой четвертый гол в нынешнем сезоне. Спустя четыре минуты вратарь и капитан "Динамо" Антон Шунин получил травму, он неудачно выставил ногу во время удара Дзюбы и не смог продолжить игру. Как стало известно в понедельник, голкипер получил травму задней поверхности бедра и не поможет команде в ближайших играх. Место стража ворот занял Игорь Лещук, который спас свою команду в нескольких опасных эпизодах первого тайма. После перерыва "Динамо" попыталось отыграться, но боевой настрой был сломлен удалением полузащитника москвичей Артура Юсупова на 80-й минуте встречи, а спустя восемь минут полузащитник "Зенита" Магомед Оздоев установил окончательный счет в матче после передачи Дзюбы. Нападающий сборной России является настоящим лидером атаки петербуржцев. Дзюба стал участником семи голов "Зенита" из девяти в текущем сезоне (четыре гола + три результативные передачи). Клуб из Санкт-Петербурга уверенно лидирует на старте чемпионата, имея в активе 13 очков, команда лишь раз сыграла вничью, с "Краснодаром" (1:1) в четвертом туре, в остальных матчах подопечные Сергея Семака добивались победы. "Динамо" же идет 11-м, при этом главный тренер бело-голубых Дмитрий Хохлов отметил, что клубу необходимы приобретения новых футболистов до закрытия трансферного окна. Победы "Краснодара" и "Арсенала" В Краснодаре одноименный клуб принимал казанский "Рубин". После неудачного дебюта в Лиге чемпионов "Краснодару" необходима была победа во внутреннем первенстве для реабилитации перед своими болельщиками. Единственный мяч в игре на 17-й минуте забил воспитанник краснодарского клуба Иван Игнатьев, который записал на свой счет третий гол в текущем сезоне. Нападающий не смог помочь своей команде в домашнем матче третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов против "Порту" (0:1), возможно, его участие в ответной игре поможет "Краснодару" добиться победы.

"Краснодар" смог удержать минимальное преимущество до финального свистка, несмотря на натиск "Рубина" во второй половине встречи, который усилился после удаления нападающего краснодарского клуба Юнеса Намли в конце первого тайма. На игре работала система видеоассистента рефери (VAR), ответственным за которую был назначен Василий Казарцев. Главному арбитру встречи Сергею Лапочкину не понадобилась помощь VAR. После пяти матчей "Краснодар" идет на четвертом месте, имея в активе 10 очков, клуб из столицы Татарстана восьмой с семью очками. "Рубин" сейчас находится на стадии перемен, целая группа игроков провела друг с другом только несколько матчей. Как утверждает тренер клуба Роман Шаронов, команда стремится к построению сбалансированного футбола, не делая акцент только на оборону или атаку. Разгром в исполнении "Локомотива" и кровавый Чалов В воскресенье минимальной домашней победы над "Уфой" добился тульский "Арсенал", который впервые в текущем сезоне заработал три очка на своем поле. Единственный мяч забил Виктор Альварес на 28-й минуте. Подопечным Игоря Черевченко важна была победа над "Уфой" с психологической точки зрения после поражения в Лиге Европы от азербайджанского "Нефтчи" и вылета из турнира. После пяти туров тульский клуб идет на пятом месте, набрав десять очков, клуб из столицы Башкортостана занимает 13-ю строчку с четырьмя очками. Столичный "Локомотив" добился крупной домашней победы (4:0) над екатеринбургским "Уралом". Во втором матче подряд отличился Федор Смолов, который открыл счет в игре. Генеральный директор красно-зеленых Василий Кикнадзе в беседе с ТАСС выразил надежду на то, потенциал большой потенциал форварда раскроется в матчах Лиги чемпионов. Нельзя не отметить третий гол в игре в исполнении полузащитника Гжегожа Крыховяка, который точным и сильным ударом отправил мяч в верхний угол ворот Ярослава Годзюра. Не менее эффектным получился четвертый мяч, который был забит после мастерского индивидуального прохода Алексея Миранчука с центра поля. Миранчук также сделал голевую передачу на Смолова и был назван лучшим игроком встречи. "Локомотив" идет на шестом месте после пяти туров, набрав 10 очков, "Урал" занимает девятое место с семью набранными баллами. Самые яркие события тура пришлись на вечер воскресенья. ЦСКА на своем поле встречался с дебютантом РПЛ "Сочи", который серьезно обновился в трансферное окно, последними приобретениями клуба стали игроки "Зенита" Кристиан Нобоа и Антон Заболотный. Сочинцы уверенно пошли вперед с первых минут, создав несколько опасных моментов возле ворот Игоря Акинфеева, однако несыгранность футболистов не позволила мячу оказаться в воротах. После активного начала "Сочи" практически исчерпал атакующий потенциал и выстроил оборонительные редуты возле своей штрафной, которые до финального свистка так и не смогли сломать армейцы.

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Однако зрителям эта игра, скорее всего, запомнится не отсутствием креатива в атаке ЦСКА и слаженной игрой "Сочи" в обороне, а двумя грубыми ошибками главного арбитра встречи Виталия Мешкова. На 21-й минуте защитник "Сочи" Никита Калугин сбил с ног исландского полузащитника армейцев Арнора Сигурдссона. После этого эпизода исландец не смог продолжить игру и был заменен, однако арбитр не показал даже предупреждения. Бывший арбитр международной категории Сергей Хусаинов в беседе с ТАСС раскритиковал действия Мешкова и заявил, что такие подкаты могли привести к очень серьезным последствиям, Сигурдссону диагностировали повреждение капсульно-связочного аппарата правого голеностопного сустава, и сроки восстановления футболиста не известны. Еще один скандальный эпизод произошел в компенсированное ко второму тайму время, когда сербский защитник "Сочи" Иван Миладинович в своей штрафной попал локтем в лицо нападающему армейцев Федору Чалову, разбив тому нос. Нападающему был диагностирован перелом костей носа с небольшим смещением. Справедливость поможет восстановить Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС), который в среду разберет данный эпизод. После пяти матчей ЦСКА идет третьим с десятью очками, "Сочи" занимает предпоследнее место, набрав два очка. Скандал в Грозном Воскресный футбольный вечер завершился матчем в Грозном, где "Ахмат" принимал на своем поле "Спартак". Многие болельщики красно-белых имели вопросы к главному тренеру команды Олегу Кононову после не слишком удачного начала сезона, однако клуб вовремя добился очень важной гостевой победы над швейцарским "Туном" (3:2) в матче третьего квалификационного раунда Лиги Европы. Впервые в стартовом составе "Ахмата" вышел бывший капитан красно-белых Денис Глушаков, однако полузащитник не смог запомниться яркими действиями на поле и в итоге был заменен на 70-й минуте. В стартовом составе в линию атаки вышло сразу три новичка "Спартака" - Андре Шюррле, Гус Тил и Джордан Ларссон, и такое тактическое изменение оправдало себя. Главным творцом успеха красно-белых стал Зелимхан Бакаев, который дважды отличился в первой половине встречи, сначала после передачи Шюррле, а затем - после паса от Тила. На 70-й минуте встречи Шюррле после передачи Тила довел счет до крупного, однако пять минут спустя "Ахмат" смог отыграть один мяч благодаря голу сенегальца Аблая Мбенга.