Футболисты "Краснодара" в Португалии продолжат борьбу за выход в раунд плей-офф ЛЧ

ТАСС, 13 вагуста. Российский футбольный клуб "Краснодар" в среду сыграет на выезде с португальским "Порту" в ответном матче третьего отборочного раунда Лиги чемпионов, начало - 22:00 мск. Первая встреча между этими соперниками, состоявшаяся 7 августа, завершилась победой португальской команды со счетом 1:0.

Единственный мяч в стартовом матче противостояния был забит на 89-й минуте. Бывший нападающий московского "Спартака" Зе Луиш заработал штрафной, реализовал который полузащитник "Порту" Сержиу Оливейра. Сильнейший по итогам двух матчей встретится в раунде плей-офф Лиги чемпионов с победителем противостояния между греческим "Олимпиакосом" и турецким "Истанбулом" (первый матч - 1:0 в пользу "Олимпиакоса"). Проигравший попадет в групповой этап Лиги Европы.

Для гарантированного выхода в следующий раунд квалификации Лиги чемпионов "Краснодар" в ответной встрече должен побеждать с разницей в два мяча. Если в основное время российский клуб выиграет со счетом 1:0, то зрители увидят дополнительное время, а в случае необходимости будет назначена серия пенальти. "Краснодар" впервые принимает участие в розыгрыше Лиги чемпионов, ранее команда пять раз попадала в число участников Лиги Европы. Лучшим результатом клуба является выход в 1/8 финала второго по значимости еврокубкового турнира (2016/17, 2018/19).

Как сообщили ТАСС в пресс-службе "Краснодара", в Португалии команду поддержат около 100 болельщиков. Португальский клуб рассчитывает собрать на арене, вмещающей 52 тыс. зрителей, аншлаг. Уже сейчас продано более 40 тыс. билетов. Первый матч в Краснодаре посмотрели 35 тыс. человек.

Перед второй очной встречей команды провели по одной игре во внутренних чемпионатах. "Краснодар" дома со счетом 1:0 обыграл казанский "Рубин". Единственный мяч забил нападающий Иван Игнатьев, который пропустил первую встречу в Лиге чемпионов по состоянию здоровья. "Порту", для которого матч в Краснодаре стал первым официальным в сезоне, на выходных стартовал с гостевого поражения от "Жил Висенте" - 1:2.

"Порту" имеет слабые стороны

На предматчевой пресс-конференции главный тренер "Порту" Сержиу Консейсау подтвердил публиковавшуюся в СМИ информацию о том, что во вторник команде не поможет ее капитан Данилу Перейра. "Он прошел медицинское обследование. Существует большая вероятность, что Перейра не сможет сыграть", - сказал специалист.

Также Консейсау заверил собравшихся журналистов, что "Порту" подготовлен к ответному матчу. "Готовы к разным сценариям. У нас есть мотивация, ведь мы всегда должны стремиться к победе. Осознаем важность предстоящей встречи", - отметил он.

Главный тренер "Краснодара" Сергей Матвеев подчеркнул, что в игре соперника есть слабости, которыми его команда собирается воспользоваться. "Мы проанализировали прошлую игру, поняли, что произошло, но у соперника есть слабые стороны, которые будем использовать. "Порту" играет очень компактно и быстро, это учтем. Будет очень сложная встреча, результат первого матча был плохим, но завтра сделаем все, чтобы победить и пройти дальше", - сказал Матвеев.

Ответный матч между российским и португальским клубами станет частью спора стран за шестое место в таблице коэффициентов Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА). От его результата зависит количество клубов, которые будут представлять каждую из стран на международной арене в сезоне-2021/22. У занимающей сейчас шестое место России есть право заявлять для выступления по три клуба в Лигу чемпионов и Лигу Европы. У идущей пятой Португалии в Лиге чемпионов выступают две команды, а в Лиге Европы - три.