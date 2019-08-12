Игрок сборной России Кулагин пропустит Кубок мира по баскетболу

ТАСС, 13 августа. Атакующий защитник сборной России Дмитрий Кулагин не успеет восстановиться после операции на глазах и пропустит Кубок мира по баскетболу. Об этом сообщила пресс-служба Российской федерации баскетбола (РФБ).

Три недели назад обследование перед началом сбора национальной команды выявило у 27-летнего игрока краснодарского клуба "Локомотив-Кубань" отслоение сетчатки обоих глаз. Это потребовало неотложного медицинского вмешательства. Срок восстановления после процедур по лазерному прижиганию сетчатки не позволит Кулагину сыграть в Китае.

"До сих пор нахожусь в недоумении, ведь я никогда не жаловался на проблемы с глазами. Огромная благодарность врачам сборной России, которые спасли мое зрение. До последнего надеялся, что быстро вернусь в строй, но, выслушав доводы врачей и их рекомендации, решил следовать советам по восстановлению. К сожалению, в этом году я не смогу помочь сборной", - сказал Кулагин.

Кубок мира по баскетболу пройдет с 31 августа по 15 сентября в Китае. Сборная России на групповом этапе сыграет против команд Нигерии, Аргентины и Южной Кореи.