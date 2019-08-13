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Шарапова вышла во второй круг теннисного турнира в Цинциннати, победив Риск

Встреча завершилась со счетом 6:3, 7:6 (7:4)
Мария Шарапова EPA/CHRISTOPHE PETIT TESSON
Описание
Мария Шарапова
© EPA/CHRISTOPHE PETIT TESSON

ТАСС, 13 августа. Российская теннисистка Мария Шарапова обыграла американку Элисон Риск во встрече первого круга турнира в Цинциннати (США). Призовой фонд соревнований составляет около $3 млн.

Встреча продолжалась 1 час 56 минут. Россиянка победила в двух сетах со счетом 6:3, 7:6 (7:4). Матч стал четвертым в очном противостоянии соперниц на турнирах под эгидой Женской теннисной ассоциации (WTA). Во всех встречах побеждала Шарапова.

В следующем круге россиянка, получившая wild card (специальное приглашение), сыграет с австралийкой Эшли Барти (1). Матч состоится 14 августа, время начала встречи станет известно позднее.

Шарапова в пятый раз принимает участие в турнире. Ее высшим достижением является победа в 2011 году. Предыдущий раз она выступала в Цинциннати в 2014 году и завершила борьбу на стадии полуфинала.

Россиянка на текущий момент занимает 97-е место в рейтинге WTA. Она является победительницей 36 турниров WTA. Шарапова дважды выигрывала Открытый чемпионат Франции, по разу - Открытые чемпионаты США и Австралии, а также Уимблдон.

Турнир в Цинциннати завершится в ночь на 19 августа.

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