{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
WTA

Россиянка Кузнецова вышла во второй круг теннисного турнира в Цинциннати

Матч с латвийкой Анастасий Севастовой закончился со счетом 7:6 (7:3), 6:7 (4:7), 6:4 в пользу российской спортсменки
Светлана Кузнецова AP Photo/Nick Wass
Описание
Светлана Кузнецова
© AP Photo/Nick Wass

ТАСС, 13 августа. Российская теннисистка Светлана Кузнецова победила представительницу Латвии Анастасию Севастову в матче первого круга турнира в Цинциннати (США). Призовой фонд соревнований составляет около $3 млн.

Встреча продолжалась 2 часа 38 минут и завершилась со счетом 7:6 (7:3), 6:7 (4:7), 6:4 в пользу российской теннисистки, попавшей в основную сетку соревнований благодаря wild card (специальному приглашению). Севастова имела 11-й номер посева. Соперницы провели пятый матч в очном противостоянии на турнирах Женской теннисной ассоциации (WTA). Теперь у Кузнецовой четыре победы, у Севастовой - одна.

Во втором круге Кузнецова сыграет с победительницей встречи между Даяной Ястремской (Украина) и Каролин Возняцки (Дании). Их матч пройдет во вторник позднее.

Турнир в США завершится 19 августа.

Теги
WTA
WTA
Шарапова вышла во второй круг теннисного турнира в Цинциннати, победив Риск
Встреча завершилась со счетом 6:3, 7:6 (7:4)
Читать полностью