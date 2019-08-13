Россиянка Кузнецова вышла во второй круг теннисного турнира в Цинциннати

ТАСС, 13 августа. Российская теннисистка Светлана Кузнецова победила представительницу Латвии Анастасию Севастову в матче первого круга турнира в Цинциннати (США). Призовой фонд соревнований составляет около $3 млн.

Встреча продолжалась 2 часа 38 минут и завершилась со счетом 7:6 (7:3), 6:7 (4:7), 6:4 в пользу российской теннисистки, попавшей в основную сетку соревнований благодаря wild card (специальному приглашению). Севастова имела 11-й номер посева. Соперницы провели пятый матч в очном противостоянии на турнирах Женской теннисной ассоциации (WTA). Теперь у Кузнецовой четыре победы, у Севастовой - одна.

Во втором круге Кузнецова сыграет с победительницей встречи между Даяной Ястремской (Украина) и Каролин Возняцки (Дании). Их матч пройдет во вторник позднее.

Турнир в США завершится 19 августа.