СМИ: ЦСКА проявляет интерес к футболисту "Интера" Барбозе

ТАСС, 13 августа. Бразильский нападающий итальянского футбольного клуба "Интер" Габриэл Барбоза попал в сферу интересов российской команды ЦСКА. Об этом сообщил портал Mercato365.

По информации источника, помимо российского клуба, в услугах 22-летнего игрока заинтересованы испанские команды "Севилья" и "Вильярреал". Отмечается, что трансфер футболиста обойдется примерно в €15-20 млн.

Согласно порталу Transfermarkt, стоимость игрока составляет €13 млн.

Барбоза с 2019 года выступает за бразильский "Фламенго" на правах аренды. Он провел 17 матчей в текущем году, в которых забил 13 голов и отдал три результативные передачи. Также он выступал за бразильский "Сантос", в аренде играл за португальскую "Бенфику". В составе национальной команды Бразилии он стал олимпийским чемпионом 2016 года.