Волонтеров на чемпионат Европы по футболу в Петербурге будут набирать со всей страны

"Центр подготовки городских волонтеров чемпионата Европы по футболу - 2020 города-организатора Санкт-Петербург провел свою первую презентацию в рамках тура по России в Москве. Ребята агитируют жителей других городов вступить в ряды петербургских волонтеров на Евро-2020", - говорится в сообщении.

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 13 августа. /ТАСС/. Центр подготовки городских волонтеров, которые будут оказывать помощь гостям Санкт-Петербурга во время чемпионата Европы по футболу 2020 года, будет набирать активистов со всей страны. Как сообщается во вторник в пресс-релизе комитета по молодежной политике и взаимодействию с общественными организациями, первая презентация программы городских волонтеров Евро-2020 уже прошла в Москве.

В рамках тура сотрудники центра расскажут добровольцам об истории европейского футбольного первенства, о функциях волонтеров, их задачах и возможностях, которые предоставляются волонтерам во время чемпионата, а также покажут, где можно подать заявку, чтобы стать городским волонтером. Всего для работы во время чемпионата Европы в Санкт-Петербурге планируют набрать около 1,5 тыс. волонтеров. Все, кто в конечном итоге пройдет отбор, будут направлены на обучение, а также получат полный набор специальной униформы с символикой турнира.

"Мы стартовали, первый город нашего тура - Москва. 26 августа мы возвращаемся в Санкт-Петербург, 7000 километров ждут нас впереди. Мы надеемся, что тур пройдет успешно", - приводятся на сайте слова Георгия Борисова, руководителя Центра подготовки городских волонтеров чемпионата Европы по футболу в Санкт-Петербурге.

Помимо Москвы, сотрудники центра посетят Ростов-на-Дону, Сочи, Волгоград, Казань и Нижний Новгород.

Чемпионат Европы пройдет с 12 июня по 12 июля 2020 года. Финальная часть соревнований в связи с 60-летним юбилеем турнира состоится в 12 европейских городах. Санкт-Петербург примет три матча групповой стадии и четвертьфинал. В число городов, принимающих турнир, также вошли Дублин, Глазго, Лондон, Амстердам, Бильбао, Рим, Мюнхен, Копенгаген, Будапешт, Бухарест и Баку.