Гимнастка Мустафина снялась с Кубка России, но надеется выступить на чемпионате мира

МОСКВА, 13 августа. /ТАСС/. Двукратная олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике Алия Мустафина приняла решение отказаться от участия в августовском Кубке России, однако продолжит бороться за попадание в состав национальной команды на октябрьский чемпионат мира в Германии. Об этом Мустафина сообщила ТАСС.

Участие Мустафиной в ЧМ будет зависеть от ее результатов на Кубке России

"Я приняла решение отказаться от участия в Кубке России, - заметила 24-летняя Мустафина. - Но это не означает, что я отказалась от своих намерений попасть в состав сборной на чемпионат мира. Что касается мыслей о скором завершении своей карьеры в спорте, то я их оставлю при себе".

Окончательный состав сборной России на чемпионат мира - 2019 определится по итогам контрольных тренировок, которые пройдут за 10-15 дней до начала чемпионата мира.

Мустафина выигрывала золото в упражнениях на брусьях на Олимпийских играх в Лондоне (2012) и в Рио-де-Жанейро (2016), она является трехкратной чемпионкой мира. На чемпионате мира - 2018 в Дохе она стала серебряным призером в командном турнире. Второе место стало пропуском для женской сборной России на Олимпиаду 2020 года в Токио.

Чемпионат мира пройдет в немецком Штутгарте с 4 по 13 октября, местом проведения Кубка России станет Пенза (23-27 августа).