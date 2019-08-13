Ласицкене, Сидорова и Шубенков включены в состав сборной Европы на матч против США

При формировании европейской команды принимались в расчет результаты командного Кубка Европы (суперлига), континентальный рейтинг (по состоянию на 13 августа). Также обязательным условием являлось включение 10 белорусских спортсменов в итоговую заявку.

МОСКВА, 13 августа. /ТАСС/. Россияне Мария Ласицкене, Анжелика Сидорова и Сергей Шубенков подтвердили участие в легкоатлетической матчевой встрече Европа - США, которая пройдет в сентябре в Минске. Об этом сообщил ТАСС представитель Белорусской федерации легкой атлетики.

"Ласицкене, Сидорова и Шубенков подтвердили участие в матчевой встрече Европа - США и включены в число участников соревнований. Что касается Ильи Иванюка, он остается в числе кандидатов на участие в соревнованиях, но его имени пока нет в итоговом списке", - сказал собеседник ТАСС.

Двукратная чемпионка мира, чемпионка Европы Ласицкене и бронзовый призер чемпионата Европы - 2018 Иванюк, специализирующиеся в прыжках в высоту, являются обладателями лучших результатов сезона в мире (2,06 и 2,33 метра соответственно). Серебряный призер зимнего ЧМ-2018 в прыжках с шестом Сидорова имеет второй результат сезона в мире и первый - в Европе (4,86 м). Серебряный призер ЧЕ-2018 и ЧМ-2017 в беге на 110 метров с барьерами Шубенков имеет второй результат сезона в Европе и четвертый - в мире (13,12 секунды).

Матчевая встреча Европа - США пройдет с 9 по 10 сентября на минском стадионе "Динамо". В каждом виде программы выступят по 8 атлетов (4 представителя от Европы и 4 - от США). Итоговые заявки закрываются 1 сентября. В команду Европы вошли 152 человека (по 76 мужчин и женщин).

Спортсмены, занявшие первые места в индивидуальных дисциплинах, получат по €7 тыс., вторые - по €5 тыс., третьи - по €4 тыс. За выступление в эстафетах командам, ставшим первыми, будет вручено по €6 тыс., вторыми - по €4 тыс., третьими - по €2 тыс.