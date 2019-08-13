Третьяк назвал исторической победу российских хоккеистов в Кубке Глинки/Гретцки

Кубок Глинки/Гретцки проходил с 5 по 10 августа в Чехии и Словакии. Сборная России одержала победу во всех пяти матчах на турнире, в финале переиграв канадцев со счетом 3:2. Россияне выиграли турнир впервые с 1995 года.

ТАСС, 13 августа. Юниорская сборная России по хоккею (игроки не старше 18 лет) одержала значимую и историческую победу, завоевав Кубок/Глинки Гретцки. Об этом заявил президент Федерации хоккея России (ФХР) Владислав Третьяк, слова которого приводит пресс-служба организации.

"Наша сборная одержала очень значимую, можно даже сказать, историческую победу. Очень приятно отметить успех юниорской сборной России до 18 лет, которые вернули нам звание чемпионов мемориала Глинки/Гретцки. Прошло почти четверть века с тех пор, как наша команда завоевывала этот престижный трофей. Убежден, что ФХР находится на верном пути по организации работы с молодыми игроками, подготовке резерва, во всем выстроен нужный системный подход. Хоккею в нашей стране традиционно уделяется большое внимание, в том числе и со стороны руководства Российской Федерации", - отметил Третьяк.

"Турнир в Чехии и Словакии считается неофициальным чемпионатом мира, традиционно собирает самых сильнейших и наиболее перспективных хоккеистов мира по своему году рождения. И на столь важном с точки зрения становления молодых игроков турнире российская сборная показала отличный результат, отличную командную игру, образцовую взаимосвязь между тренерами, игроками и штабом сборной. Для нас успехи молодых хоккеистов имеют особое значение, в них мы видим хорошие перспективы для смены поколения и новую надежду российского хоккея", - добавил глава ФХР.

Кубок Глинки/Гретцки - традиционный летний турнир, в котором принимают участие юниорские сборные. С 2007 по 2017 год он носил название "Мемориал Ивана Глинки" в честь прославленного чехословацкого хоккеиста. Победителем первого турнира в японских Саппоро и Йокогаме в 1991 году стала сборная СССР. Отечественные хоккеисты выиграли Кубок Глинки/Гретцки в четвертый раз и впервые с 1995 года. 22 раза золотые медали завоевывала сборная Канады, по разу победителями турнира становились команды Швеции, США и Чехии.