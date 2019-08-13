Кириленко верит в успешное выступление баскетболистов РФ на КМ, несмотря на травмы лидеров

МОСКВА, 13 августа. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Президент Российской федерации баскетбола (РФБ) Андрей Кириленко верит в успешное выступление сборной России на Кубке мира 2019 года, несмотря на травмы лидеров. Об этом он заявил ТАСС во вторник.
Кубок мира пройдет с 31 августа по 15 сентября в Китае. В понедельник тренерский штаб сборной России объявил, что защитник Алексей Швед не успевает восстановиться от травмы и пропустит турнир. Также из-за травм не выступят на Кубке мира другие лидеры национальной сборной - защитники Дмитрий Хвостов и Дмитрий Кулагин, центровой Тимофей Мозгов.
"Это национальная команда - будут играть те, кто может, - сказал Кириленко. - Есть вещи, на которые можно повлиять и улучшить, а есть, к сожалению, данности. Но потери потерями, а мы продолжаем верить в нашу сборную".
Ранее Кириленко признавался ТАСС, что, находясь в оптимальном составе, сборная России способна завоевать медали чемпионата мира.
Сборная России на групповом этапе сыграет против команд Нигерии, Аргентины и Южной Кореи.