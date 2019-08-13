Кириленко верит в успешное выступление баскетболистов РФ на КМ, несмотря на травмы лидеров

МОСКВА, 13 августа. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Президент Российской федерации баскетбола (РФБ) Андрей Кириленко верит в успешное выступление сборной России на Кубке мира 2019 года, несмотря на травмы лидеров. Об этом он заявил ТАСС во вторник.

Баскетболист Швед не сыграет за сборную России на Кубке мира

Кубок мира пройдет с 31 августа по 15 сентября в Китае. В понедельник тренерский штаб сборной России объявил, что защитник Алексей Швед не успевает восстановиться от травмы и пропустит турнир. Также из-за травм не выступят на Кубке мира другие лидеры национальной сборной - защитники Дмитрий Хвостов и Дмитрий Кулагин, центровой Тимофей Мозгов.

"Это национальная команда - будут играть те, кто может, - сказал Кириленко. - Есть вещи, на которые можно повлиять и улучшить, а есть, к сожалению, данности. Но потери потерями, а мы продолжаем верить в нашу сборную".

Ранее Кириленко признавался ТАСС, что, находясь в оптимальном составе, сборная России способна завоевать медали чемпионата мира.

Сборная России на групповом этапе сыграет против команд Нигерии, Аргентины и Южной Кореи.