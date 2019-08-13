ТАСС, 13 августа. Командный чемпионат Европы по легкой атлетике 2021 года пройдет в Минске. Об этом заявил во вторник президент Европейской легкоатлетической ассоциации Свен-Арне Хансен на пресс-конференции, посвященной матчевой встрече Европа - США, которая пройдет в сентябре в Минске.

В нынешнем году турнир проходил в польском Быдгоще с 9 по 11 августа. Победителем соревнований стала сборная Польши, второе место заняла команда Германии, третье - сборная Франции.

"Европейская легкоатлетическая ассоциация приняла решение провести командный чемпионат Европы (суперлига) в июне 2021 года в Минске", - заявил Хансен.

Суперлига - главный дивизион турнира. Впервые турнир был проведен в 2009 году в португальской Лейрии. Турнир заменил Кубок Европы, который проводился с 1965 до 2008 года включительно. В 2015 году командный чемпионат Европы проводился в Чебоксарах.