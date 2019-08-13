IWF оповестила Федерацию тяжелой атлетики России об отстранении пятерых россиян

МОСКВА, 13 августа. /ТАСС/. Международная федерация тяжелой атлетики (IWF) оповестила Федерацию тяжелой атлетики России (ФТАР) о временной дисквалификации пятерых россиян на основании базы данных, полученной из московской лаборатории. Об этом ТАСС во вторник сообщил председатель антидопинговой комиссии ФТАР Александр Петров.

Во вторник пресс-служба IWF объявила о временном отстранении пятерых российских штангистов, имена которых не разглашаются. Это первый случай отстранения спортсменов, основанный на данных московской лаборатории, которые были переданы Всемирному антидопинговому агентству (WADA).

"Международная федерация тяжелой атлетики уже связалась с нами, поставив в известность о принятом в отношении наших тяжелоатлетов решении. Эти дела стали результатом изучения базы данных московской лаборатории и допинг-проб, которые были переданы Всемирному антидопинговому агентству. Мы не имеем права озвучивать фамилии спортсменов до тех пор, пока не завершатся расследования", - сказал Петров.

В ноябре 2015 года WADA признало Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) не соответствующим Всемирному антидопинговому кодексу, также была приостановлена деятельность антидопинговой лаборатории в Москве.

20 сентября 2018 года исполком WADA принял решение восстановить РУСАДА в правах. Для сохранения статуса российская сторона должна была выполнить два условия: предоставить доступ экспертам WADA к базе данных московской антидопинговой лаборатории до 31 декабря 2018 года, а также до 30 июня 2019-го передать на перепроверку все подозрительные допинг-пробы из лаборатории. Эти условия были выполнены, но исследование базы данных и подозрительных проб продолжается.