Агапитов не видит оснований для недопуска российских штангистов к Олимпиаде-2020

МОСКВА, 13 августа. /ТАСС/. Президент Федерации тяжелой атлетики России (ФТАР) Максим Агапитов не видит оснований для лишения российских штангистов права выступить на Олимпийских играх 2020 года в Токио в том случае, если расследование Международной федерации тяжелой атлетики (IWF) в отношении пятерых россиян завершится дисквалификацией. Об этом Агапитов сообщил во вторник ТАСС.

IWF сообщила во вторник о том, что российские тяжелоатлеты Руслан Албегов, Давид Беджанян, Олег Чен, Егор Климонов и Тима Туриева временно отстранены из-за нарушений антидопинговых правил. Временное отстранение отсчитывается с 12 августа 2019 года. Решение было принято на основании данных московской антидопинговой лаборатории, которые были переданы Всемирному антидопинговому агентству.

На вопрос, могут ли российские штангисты в случае завершения расследования дел дисквалификацией лишиться двух лицензий, Агапитов ответил: "Учитывая политическую ситуацию, то все возможно, но, с другой стороны, должен соблюдаться принцип индивидуальной ответственности. На каком основании нашу тяжелую атлетику могут лишить еще одной Олимпиады? Мы уже пропустили Игры в Рио-де-Жанейро в 2016 году, и объявленные сегодня возможные нарушения случились до 2016 года. Поэтому я даже не думаю о том, что нас могут не пустить в Токио".

IWF после допинг-скандала, вызванного докладом Ричарда Макларена, приняла решение лишить сборную России права выступить на Олимпиаде-2016 в Рио-де-Жанейро. Международная федерация выделила ФТАР две лицензии на участие в Олимпиаде-2020 - в Токио могут выступить один мужчина и одна женщина.

Игры-2020 пройдут в Токио с 24 июля по 9 августа. В олимпийском турнире тяжелоатлетов будет разыграно 14 комплектов наград.