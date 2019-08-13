Агапитов: отстранение пяти российских штангистов является наследием прошлых времен

Международная федерация тяжелой атлетики (IWF) сообщила во вторник о том, что российские тяжелоатлеты Руслан Албегов, Давид Беджанян, Олег Чен, Егор Климонов и Тима Туриева временно отстранены из-за нарушений антидопинговых правил. Временное отстранение отсчитывается с 12 августа 2019 года. Решение было принято на основании данных московской антидопинговой лаборатории, которые были переданы Всемирному антидопинговому агентству (WADA).

МОСКВА, 13 августа. /ТАСС/. Всероссийская федерация тяжелой атлетики (ФТАР), в которой осенью 2016 года сменилось руководство, не несет ответственности за допинговые нарушения отечественных штангистов, случившиеся до Олимпиады-2016 в Бразилии. Об этом сообщил ТАСС во вторник президент ФТАР Максим Агапитов.

"Все вопросы на эту тему [отстранения пятерых россиян] следует задавать, конечно, прежнему руководству нашей национальной федерации, - считает Агапитов. - Все крутится вокруг ситуации, которая сложилась в 2012-2014 годах. Я так понимаю, что это результаты перепроверки допинг-проб, которые были переданы в WADA весной этого года".

"Я уже не раз говорил, что нам еще долго придется разгребать наследие прошлых времен, - продолжил собеседник ТАСС. - Надеюсь, что международная федерация проведет объективное расследование, а мы, в свою очередь, рассчитываем получить все документы, из которых станет понятно, что это за ситуация. Почему, к примеру, опять идут отсылки на первый и второй доклады Макларена? Все оценки должны давать специалисты, наша федерация, в свою очередь, уже оказывает поддержку попавшим под подозрение спортсменам".

IWF после допинг-скандала, вызванного докладом Ричарда Макларена, приняла решение лишить сборную России права выступить на Олимпиаде-2016 в Рио-де-Жанейро. Международная федерация выделила ФТАР две лицензии на участие в Олимпиаде-2020 - в Токио могут выступить один мужчина и одна женщина.