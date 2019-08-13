РУСАДА в конце августа примет решение по наказанным за допинг боксерам Дашаеву и Токарчук

МОСКВА, 13 августа. /ТАСС/. Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) в конце августа примет решение по участвовавшим в соревнованиях дисквалифицированным боксерам Исламу Дашаеву и Алене Токарчук. Об этом ТАСС сообщили во вторник Федерации бокса России.

"В конце августа в РУСАДА состоится заседание, на основании которого будет принято решение. Боксеры написали объяснительные, но там сомнительные оправдания. Как ранее и отмечала Федерация бокса России, наказание, скорее всего, будет удвоено", - сказал собеседник агентства.

Ранее стало известно, что Токарчук и Дашаев участвовали в региональных соревнованиях в 2018 году во время своей дисквалификации. РУСАДА позднее завело два дела по данному факту. Дашаев был дисквалифицирован на четыре года начиная с 7 марта 2017 года. Токарчук получила двухлетнюю дисквалификацию начиная с 28 ноября 2017 года.