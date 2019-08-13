Роналду рассказал о его различиях с Месси

Роналду пять раз становился победителем Лиги чемпионов, один раз в составе английского клуба "Манчестер Юнайтед", четыре раза - в составе испанского "Реала". Месси становился победителем Лиги чемпионов четыре раза в составе "Барселоны".

ТАСС, 13 августа. Нападающий итальянского футбольного клуба "Ювентус" Криштиану Роналду заявил, что разница между ним и форвардом испанской "Барселоны" в том, что он выигрывал Лигу чемпионов с несколькими клубами. Слова 34-летнего португальца приводит портал Football Italia со ссылкой на DAZN.

"Разница в том, что я играл в разных клубах и с разными командами выигрывал Лигу чемпионов. Я был лучшим бомбардиром этого турнира шесть раз подряд. Немногие футболисты выиграли Лигу чемпионов пять раз, так что я могу отождествлять себя с этим соревнованием. Месси - отличный футболист, его будут помнить не только за пять "Золотых мячей", но и за то, что он, как и я, становится лучше год за годом", - сказал Роналду.

До "Ювентуса" Роналду выступал за португальский "Спортинг", английский "Манчестер Юнайтед" и испанский "Реал". Он является пятикратным обладателем "Золотого мяча", он становился двукратным чемпионом Испании и трехкратным чемпионом Англии, обладателем Кубка и Суперкубка Англии, двукратным победителем Кубка и Суперкубка Испании, победителем клубного чемпионата мира, двукратным обладателем Суперкубка УЕФА (в составе "Реала"), чемпионом Италии и обладателем Суперкубка страны. В составе сборной Португалии Роналду стал чемпионом Европы 2016 года, победителем Лиги наций - 2019, серебряным призером чемпионата Европы 2004 года, бронзовым призером чемпионата Европы - 2012 и бронзовым призером Кубка конфедераций - 2017.

Месси выступает за "Барселону" с 2003 года, в составе "Барселоны" аргентинец стал десятикратным чемпионом Испании, восьмикратным обладателем Суперкубка Испании, шестикратным обладателем Кубка Испании, трехкратным обладателем Суперкубка УЕФА и трехкратным победителем клубного чемпионата мира. Аргентинец пять раз становился обладателем "Золотого мяча". В составе сборной Аргентины 32-летний футболист выиграл золотую медаль Олимпийских игр в Пекине 2008 года, стал серебряным призером чемпионата мира - 2014 в Бразилии. Трижды со сборной он становился вторым на Кубке Америки (2007, 2015, 2016), в 2019 году аргентинцы завоевали бронзу турнира.