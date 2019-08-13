Директор гандбольной SEHA-Газпром лиги назвал позитивным событием включение "Спартака"

МОСКВА, 13 августа. /ТАСС/. Включение московского гандбольного клуба "Спартака" в состав участников SEHA-Газпром лиги является очень позитивным событием. Об этом на пресс-конференции в ТАСС заявил во вторник директор турнира Синиша Остоич.

"Спартак" будет выступать в SEHA-Газпром лиге с сезона-2019/20.

"Включение "Спартака" в лигу - это очень позитивное событие, мы все приложили много усилий, чтобы заключить контракт. Это соглашение о сотрудничестве, партнерстве, и большая честь для всех сторон - подписать этот контракт", - отметил Остоич.

SEHA-Газпром лига была образована в 2011 году. В ней выступают ведущие клубы стран Восточной Европы, среди которых двукратные победители Лиги чемпионов македонский "Вардар" и хорватский "Загреб", четырехкратный финалист этого турнира венгерский "Веспрем", а также лучшие команды Украины и Белоруссии. С этого сезона лига выходит за границы Восточной Европы.