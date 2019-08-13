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Летние олимпийские виды спорта

Директор SEHA-Газпром лиги поддерживает идею провести "Финал четырех" в России в будущем

По словам директора лиги Синишы Остоича, развитие турнира должно развиваться постепенно

МОСКВА, 13 августа. /ТАСС/. Директор SEHA-Газпром лиги Синиша Остоич поддерживает проведение "Финала четырех" турнира в России через несколько лет. Об этом он рассказал на пресс-конференции в ТАСС.

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Московский "Спартак" станет первым российским клубом, который дебютирует в SEHA-Газпром лиге в сезоне-2019/20.

"Нам нужно подождать и двигаться шаг за шагом, но идея [проведения "Финала четырех" в России] в проекте хорошая. Мы только начали подписывать соглашение и контракт, а вы говорите уже о "Финале четырех". Финальные игры - это очень высокий уровень. Организовать подобное в России - это потрясающая идея, которую я бы подержал, но все происходит постепенно", - отметил Остоич.

SEHA-Газпром лига была образована в 2011 году. В ней выступают ведущие клубы стран Восточной Европы, среди которых двукратные победители Лиги чемпионов македонский "Вардар" и хорватский "Загреб", четырехкратный финалист этого турнира венгерский "Веспрем", а также лучшие команды Украины и Белорусс

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