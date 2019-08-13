В SEHA-Газпром лиге уверены, что проблем с матчами клубов РФ и Украины не будет

МОСКВА, 13 августа. /ТАСС/. Проблем с проведением встреч российского гандбольного клуба "Спартак" и украинской команды "Мотор" в рамках SEHA-Газпром лиги не должно возникнуть. Об этом во вторник на пресс-конференции в ТАСС заявил вице-президент SEHA-Газпром лиги Борис Сапожников.

"Спартак" на групповом этапе лиги сыграет с украинским клубом "Мотор" из Запорожья.

"Никаких проблем с визитом "Спартака" на Украину или приезда украинской команды в Россию не будет. Мы никак не связаны с политикой, мы только играем в гандбол", - подчеркнул Сапожников.

SEHA-Газпром лига была образована в 2011 году. В ней выступают ведущие клубы стран Восточной Европы, среди которых двукратные победители Лиги чемпионов македонский "Вардар" и хорватский "Загреб", четырехкратный финалист этого турнира венгерский "Веспрем", а также лучшие команды Украины и Белоруссии. С этого сезона лига выходит за границы Восточной Европы, "Спартак" станет первым представителем России в лиге.