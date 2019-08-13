Вынесение решения на основе видеоповтора в матчах УЕФА в среднем занимает у судей 2 минуты

СТАМБУЛ, 13 августа. /ТАСС/. Судьи в среднем тратят две минуты на вынесение решения на основе видеоповтора в матчах под эгидой Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА). Об этом на пресс-конференции рассказал старший офицер УЕФА по вопросам судейства Роберто Розетти.

УЕФА представил статистику на основе 55 матчей, в которых использовалась система видеоассистента рефери (VAR). Речь идет о матчах Лиги чемпионов, Лиги Европы, Лиги наций и чемпионата Европы среди игроков не старше 21 года.

"Без участия судьи в поле среднее время вынесения решения с использованием VAR равно 1 минуте 23 секундам. Если в принятии решения участвовал судья в поле, то среднее время составляло 2 минуты. Наша задача заключается в том, чтобы это время сокращалось", - сказал Розетти.

Старший офицер УЕФА по вопросам судейства также отметил, что самое быстрое решение было принято за 30 секунд, антирекорд же равен трем минутам. "Три минуты - это слишком много", - добавил он.

В 55 матчах судьи 427 раз использовали систему VAR, что позволило избежать 23 судейских ошибок (в 10 случаях решение касалось назначения пенальти, в 11 - взятия ворот, в двух - красных карточек).