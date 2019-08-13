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Мировой футбол

Система видеоассистента рефери в футболе используется в чемпионатах 13 европейских стран

По словам старшего офицера УЕФА по вопросам судейства Роберто Розетти, проект VAR развивается довольно быстро
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© Сергей Бобылев/ТАСС

СТАМБУЛ, 13 августа. /ТАСС/. Система видеоассистента рефери (VAR) используется в футбольных чемпионатах 13 европейских стран. Об этом на пресс-конференции в Стамбуле рассказал во вторник старший офицер Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) по вопросам судейства Роберто Розетти.

Тестирование VAR было одобрено в 2016 году. В 2017 году система использовалась на Кубке конфедераций, а в 2018-м была применена на чемпионате мира в России. На данный момент VAR используется в ведущих европейских лигах, а также в Лиге чемпионов.

"Этот проект будет развиваться быстро. Сейчас в нем участвует уже 13 стран. Пять ведущих чемпионатов Европы уже присоединились к этому проекту", - сказал Розетти.

В матчах Российской премьер-лиги начиная с нового сезона также используется VAR, однако система пока работает только на одном или двух матчах в туре.

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