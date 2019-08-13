Звезды мирового футбола примут участие в подготовке волонтеров ЧЕ-2020

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 13 августа. /ТАСС/. Звезды мирового футбола будут обучать волонтеров чемпионата Европы по футболу 2020 года, матчи которого пройдут в 12 городах Европы, в том числе в Санкт-Петербурге. Об этом во вторник ТАСС рассказал руководитель Центра подготовки городских волонтеров ЧЕ-2020 в Санкт-Петербурге Георгий Борисов.

Во вторник в Ростове-на-Дону пошла презентация концепции волонтерской программы "Мобильность" ЧЕ-2020, организаторы поделились опытом с волонтерами из этого города и пригласили принять участие в волонтерской программе для работы на чемпионате Европы в 2020 году. После Ростова-на-Дону представители Центра подготовки городских волонтеров отправятся в Сочи, Казань, Волгоград, Нижний Новгород и другие города, где также проведут встречи с местными добровольцами.

"Компания Volkswagen ("Фольксваген"), которая является непосредственно мобильным партнером всего чемпионата, готовит для волонтеров очень интересную образовательную программу, в том числе один из сюрпризов - это звезды мирового футбола, которые будут тренерами для волонтеров. Они расскажут волонтерам, как правильно общаться, встречать болельщиков, улыбаться правильно и как важно провести чемпионат Европы очень круто и достойно", - рассказал собеседник агентства.

По словам Борисова, уже более 5 тыс. человек хотят стать волонтерами матчей чемпионата Европы в Санкт-Петербурге. "У нас очень много заявок из России, других стран, даже волонтеры из городов, которые будут принимать матчи, тоже хотят приехать в Санкт-Петербург и посмотреть, как это в России пройдет", - поделился он.

Как отметил руководитель Центра подготовки городских волонтеров, всего организаторы ожидают более 10 тыс. заявок от волонтеров, из которых будет отобрано 1,5 тысячи. Волонтером может стать любой желающий, которому исполнилось 16 лет и который обладает необходимыми качествами, в том числе знанием иностранных языков, добавил Борисов. "Отбор будет многоуровневый, секреты не буду рассказывать, отбор начинается с момента подачи заявки, если человек ее правильно заполнил, то проходит на второй этап", - пояснил он.

Чемпионат Европы пройдет с 12 июня по 12 июля 2020 года на 12 стадионах в 12 городах Европы, четыре игры пройдут в Санкт-Петербурге (три встречи группового турнира, а также один из четвертьфиналов).