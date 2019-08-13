Штангистку Мстиеву дисквалифицировали на восемь лет за повторное употребление допинга

МОСКВА, 13 августа. /ТАСС/. Серебряный призер чемпионата Европы 2019 года тяжелоатлетка Диана Мстиева была дисквалифицирована на восемь лет по причине того, что она второй раз нарушила антидопинговые правила. Об этом сообщил ТАСС антидопинговый координатор Федерации тяжелой атлетики России (ФТАР) Александр Петров.

ФТАР 13 августа объявила о восьмилетней дисквалификации Мстиевой, которая также является чемпионкой Европы 2017 года. Срок дисквалификации 24-летней спортсменки отсчитывается с 14 мая 2019 года.

"Почему восемь лет наказания, а не стандартные четыре? Эта спортсменка ранее уже нарушала антидопинговые правила, поэтому сейчас дисквалифицирована на столь длительный срок, - отметил Петров. - Допинг-проба, взятая у Мстиевой во внесоревновательный период, выявила нарушение".

Ранее Мстиева отбывала двухлетнюю дисквалификацию за нарушение антидопинговых правил с 18 апреля 2014 года по 17 апреля 2016 года.