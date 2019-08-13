Японец Нарасаки стал победителем ЧМ по скалолазанию в боулдеринге

ТАСС, 13 августа. Японский спортсмен Томоа Нарасаки стал чемпионом мира по скалолазанию в дисциплине "боулдеринг". Соревнования проходят в японском Хатиодзи.

Второе место занял австриец Якоб Шуберт, третье - немец Янник Флое. Российский спортсмен Сергей Скородумов, ставший лучшим из россиян, занял 20-е место в полуфинале и не сумел пробиться в финал, в котором участвовало шесть спортсменов.

В женской части соревнований победу одержала Янья Гарнбрет (Словения), второй стала Акийо Ногучи (Япония), третьей - Шона Кокси (Великобритания). Лучшей из россиянок стала Елена Красовская, занявшая 23-е место в квалификации и не сумевшая пробиться в полуфинал соревнований.

На чемпионате мира разыгрываются восемь комплектов медалей: в трех классических дисциплинах у мужчин и женщин - трудности, скорости и боулдеринге (серия коротких трасс максимальной сложности, спортсмены передвигаются, цепляясь за большие выступы - "валуны"), а также в олимпийском виде - многоборье. На соревнованиях в многоборье также разыграют 14 путевок на Олимпийские игры 2020 года, по семь лицензий среди мужчин и женщин.

В турнире принимают участие около 250 спортсменов из 39 стран. Чемпионат мира завершится 21 августа. В 2021 году мировое первенство по скалолазанию во второй раз состоится в Москве. Ранее столица принимала аналогичные соревнования в 2018 году.

Скалолазание дебютирует в программе Олимпийских игр на соревнованиях 2020 года в Токио. Это решение было принято в августе 2016 года во время сессии Международного олимпийского комитета (МОК) в Рио-де-Жанейро. Также МОК в марте одобрил включение скалолазания в программу Олимпиады 2024 года.