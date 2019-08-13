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Суперкубок УЕФА

Виллиан и Рюдигер помогут "Челси" в матче за Суперкубок УЕФА, участие Канте под вопросом

Встреча пройдет 14 августа на стадионе "Водафон Парк" в Стамбуле

СТАМБУЛ, 13 августа. /ТАСС/. Защитник Антонио Рюдигер и полузащитник Виллиан будут готовы сыграть за "Челси" в матче за Суперкубок УЕФА с "Ливерпулем", а вот участие в нем получившего травму полузащитника Нголо Канте остается под вопросом. Об этом на предматчевой пресс-конференции заявил главный тренер лондонского клуба Фрэнк Лэмпард.

Матча за Суперкубок УЕФА пройдет 14 августа на стадионе "Водафон Парк" в Стамбуле.

"Канте получил небольшую травму в воскресном матче, поэтому его участие сейчас пока под вопросом. Завтра на поле выйдут те, кто лучше всех будет готов", - сказал Лэмпард.

Также он отметил, что 20-летний полузащитник Мэйсон Маунт заслуживает шанса сыграть.

"Что касается Рюдигера и Виллиана, которые последнее время восстанавливались после травм, то в среду они будут присутствовать на скамейке запасных "Челси" и в случае необходимости смогут выйти на поле", - добавил наставник лондонского клуба.

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