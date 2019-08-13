Егоров: арбитр Сухой ошибочно засчитал гол в ворота "Спартака" в игре с "Ахматом"

МОСКВА, 13 августа. /ТАСС/. Главный арбитр матча пятого тура чемпионата России по футболу между грозненским "Ахматом" и московским "Спартаком" Алексей Сухой не должен был засчитывать гол в ворота столичного клуба. Об этом журналистам на пресс-конференции заявил во вторник руководитель департамента судейства и инспектирования Российского футбольного союза (РФС) Александр Егоров.

"Спартак" выиграл у "Ахмата" в Грозном в матче РПЛ

Бакаев ведет за собой красно-белых. "Спартак" выиграл у "Ахмата" в Грозном в матче РПЛ

Матч прошел в Грозном в воскресенье и завершился со счетом 3:1 в пользу красно-белых. Единственный мяч в составе "Ахмата" забил на 75-й минуте сенегальский нападающий Аблай Мбенг. Перед тем, как игрок "Ахмата" забил гол, мяч попал в руку защитника хозяев Вилькера Анхеля.

"Согласно новым трактовкам правилам игры, любая игра рукой в штрафной площади - это нарушение правил. Поэтому тут судья должен был дать свисток и назначить штрафной", - сказал Егоров.

После пяти матчей "Спартак" занимает седьмое место в турнирной таблице, набрав восемь очков, "Ахмат" идет десятым, имея в активе шесть очков. В следующем туре 19 августа "Спартак" примет на своем поле ЦСКА, 17 августа клуб из Грозного проведет гостевую встречу против санкт-петербургского "Зенита".