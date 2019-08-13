Егоров: арбитр Мешков должен был удалить футболиста "Сочи" Миладиновича за удар Чалова

МОСКВА, 13 августа. /ТАСС/. Главный арбитр встречи пятого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) между ЦСКА и "Сочи" Виталий Мешков должен был показать красную карточку защитнику "Сочи" Ивану Миладиновичу. Об этом журналистам на пресс-конференции сообщил руководитель департамента судейства и инспектирования Российского футбольного союза (РФС) Александр Егоров.

Игра проходила в Москве на "ВЭБ-Арене" и завершилась со счетом 0:0. На 21-й минуте защитник "Сочи" Никита Калугин сбил с ног исландского полузащитника армейцев Арнора Сигурдссона. После этого эпизода исландец не смог продолжить игру и был заменен. А уже в компенсированное ко второму тайму время в штрафной площади гостей Миладинович локтем ударил нападающего армейцев Федора Чалова, разбив тому нос.

"Игрок должен был быть удален в ситуации с Чаловым. Что касается Сигурдссона, то это та ситуация, когда невозможно не показать желтую карточку. Там не было безрассудного поведения со стороны футболиста "Сочи", не было прямых ног и шипов. Я не понимаю, почему Мешков не предупредил Калугина, он после матча сказал мне, что он немного подвис", - сказал Егоров.

Медицинское обследование выявило у Чалова перелом костей носа с небольшим смещением, у Сигурдссона - повреждение капсульно-связочного аппарата правого голеностопного сустава. Сроки восстановления футболистов не известны.

В турнирной таблице ЦСКА после пяти матчей занимает пятое место с 10 очками. "Сочи" идет 15-м с двумя очками. В шестом туре ЦСКА сыграет с московским "Спартаком" на "Открытие-Арене", встреча пройдет 19 августа. "Сочи" на выезде 16 августа встретится с "Оренбургом".