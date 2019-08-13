Егоров: нет свидетельств применения насилия со стороны президента ФК "Ахмат" к судье

МОСКВА, 13 августа. /ТАСС/. Не существует подтверждений тому, что президент футбольного клуба "Ахмат" Магомед Даудов после матча пятого тура чемпионата России против "Спартака" применял силу по отношению к арбитру встречи Алексею Сухому. Об этом журналистам рассказал во вторник глава департамента судейства и инспектирования Россиийского футбольного союза (РФС) Александр Егоров.

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Матч прошел в Грозном в воскресенье и завершился со счетом 3:1 в пользу красно-белых. Единственный мяч в составе "Ахмата" забил на 75-й минуте сенегальский нападающий Аблай Мбенг. После этого Мбенг в течение двух минут получил желтую и красную карточку. После игры в социальных сетях появилось видео, на котором Даудов под руку уводит Сухого с поля.

"Никаких свидетельств того, что Даудов применял какое-то насилие к арбитру, нет, - сказал Егоров. - Он спустился к полю, конечно, он не имел права этого делать. Он подошел к арбитру и просто решил поговорить. Даудов держал его за руку, чтобы защитить от бросания посторонних предметов с трибун".

После пяти матчей "Спартак" занимает седьмое место в турнирной таблице, набрав восемь очков, "Ахмат" идет десятым, имея в активе шесть очков. В следующем туре 19 августа "Спартак" примет на своем поле ЦСКА, 17 августа клуб из Грозного проведет гостевую встречу против санкт-петербургского "Зенита".