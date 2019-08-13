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Футбол в России

Глава департамента судейства Егоров заявил, что чувствует поддержку президента РФС Дюкова

Егоров возглавляет департамент с мая 2018 года

МОСКВА, 13 августа. /ТАСС/. Руководитель департамента судейства и инспектирования Российского футбольного союза (РФС) Александр Егоров чувствует поддержку президента организации Александра Дюкова. Об этом Егоров заявил журналистам на пресс-конференции во вторник.

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После после матча чемпионата России "Спартак" - "Сочи" (1:0) от работы был отстранен главный арбитр встречи Александр Москалев. Также серьезные вопросы вызывало судейство Кирилла Левникова в матче "Ростов" - "Спартак" (2:2), Сергея Карасева в игре "Оренбург" - "Зенит" (0:2), Виталия Мешкова, который работал на встрече ЦСКА - "Сочи" (0:0).

"Мы постоянно на связи с Дюковым. У меня работа такая - всегда будет кто-то недоволен моими действиями. Естественно, я чувствую его поддержку", - сказал 46-летний Егоров.

Егоров возглавляет департамент судейства и инспектирования РФС с мая 2018 года. В качестве главного рефери в элитном дивизионе чемпионата России он провел 110 игр, также отработал 57 матчей первого дивизиона и две игры молодежного первенства в качестве главного арбитра. Карьеру футбольного арбитра Егоров завершил в июле 2017 года.

Теги
Российский футболДюков, Александр Валерьевич
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