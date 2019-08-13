WADA удовлетворено заявлением IWF об отстранении российских тяжелоатлетов

ТАСС, 13 августа. Всемирное антидопинговое агентство (WADA) удовлетворено заявлением Международной федерации тяжелой атлетики (IWF), которая временно отстранила пятерых российских спортсменов на основе данных московской антидопинговой лаборатории, и ожидает больше подобных заявлений от других спортивных федераций. Об этом сообщает пресс-служба WADA.

Международная федерация тяжелой атлетики (IWF) сообщила во вторник о том, что российские тяжелоатлеты Руслан Албегов, Давид Беджанян, Олег Чен, Егор Климонов и Тима Туриева временно отстранены из-за нарушений антидопинговых правил. Временное отстранение отсчитывается с 12 августа 2019 года. Этот случай отстранения спортсменов стал первым, основанным на данных московской антидопинговой лаборатории, которые были переданы WADA.