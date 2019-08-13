WADA удовлетворено заявлением IWF об отстранении российских тяжелоатлетов

ТАСС, 13 августа. Всемирное антидопинговое агентство (WADA) удовлетворено заявлением Международной федерации тяжелой атлетики (IWF), которая временно отстранила пятерых российских спортсменов на основе данных московской антидопинговой лаборатории, и ожидает больше подобных заявлений от других спортивных федераций. Об этом сообщает пресс-служба WADA.
Международная федерация тяжелой атлетики (IWF) сообщила во вторник о том, что российские тяжелоатлеты Руслан Албегов, Давид Беджанян, Олег Чен, Егор Климонов и Тима Туриева временно отстранены из-за нарушений антидопинговых правил. Временное отстранение отсчитывается с 12 августа 2019 года. Этот случай отстранения спортсменов стал первым, основанным на данных московской антидопинговой лаборатории, которые были переданы WADA.
"WADA удовлетворено сегодняшним заявлением IWF, - говорится в сообщении. - Это важное событие показывает, что справедливость восторжествовала в отношении тех, кто, возможно, выступал нечестно в своем виде спорта. Агентство ожидает больше таких объявлений от федераций, которые приступили к проверке результатов на основе данных, предоставленных WADA. Это отличное развитие чистоты спорта".
В ноябре 2015 года WADA признало Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) не соответствующим Всемирному антидопинговому кодексу, также была приостановлена деятельность антидопинговой лаборатории в Москве. 20 сентября 2018 года исполком WADA принял решение восстановить РУСАДА в правах. Для сохранения статуса российская сторона должна была выполнить два условия: предоставить доступ экспертам WADA к базе данных московской антидопинговой лаборатории до 31 декабря 2018 года, а также до 30 июня 2019-го передать на перепроверку все подозрительные допинг-пробы из лаборатории. Эти условия были выполнены, но исследование базы данных и подозрительных проб продолжается.