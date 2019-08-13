Российские баскетболисты вышли в 1/4 финала чемпионата Европы для игроков не старше 16 лет

ТАСС, 13 августа. Мужская сборная России по баскетболу обыграла команду Северной Македонии в матче 1/8 финала чемпионата Европы среди игроков не старше 16 лет. Турнир проходит в итальянском Удине.

Матч завершился со счетом 70:45. Больше всего очков в составе российской команды набрал Гедиминас Румша (12), больше всего подборов сделал Виктор Панов (11), результативных передач - Никита Евдокимов (шесть), перехватов - Панов (три). В четвертьфинале россияне встретятся со сборной Турции, которая победила команду Боснии и Герцеговины (87:65). Матч состоится в среду.

На групповом этапе сборная России победила команды Италии и Германии, уступила хорватам и вышла в плей-офф со второго места в группе.

Чемпионат Европы проходит каждый год. Последний раз сборная России принимала участие на турнире в 2017 году и вылетела на стадии 1/8 финала, проиграв в овертайме команде Латвии (81:83). В новейшей истории сборная России четырежды становилась серебряным призером и дважды - бронзовым (последняя завоеванная медаль - серебряная в 2006 году).

Чемпионат Европы завершится 17 августа.