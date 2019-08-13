ФИФА оштрафовала "Манчестер Сити" за нарушения правил перехода несовершеннолетних игроков

ТАСС, 13 августа. Международная федерация футбола (ФИФА) оштрафовала английский "Манчестер Сити" за нарушения, связанные с переходами и регистрацией игроков, не достигших 18-летнего возраста. Об этом сообщает пресс-служба ФИФА.

"Дисциплинарный комитет принял во внимание тот факт, что "Манчестер Сити" взял на себя ответственность, и наложил на клуб штраф в размере 370 тыс. швейцарских франков", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что за данные нарушения на "Манчестер Сити" может быть наложен запрет на регистрацию новых футболистов.

В первом туре нового сезона чемпионата Англии "Манчестер Сити", который является действующим чемпионом страны, разгромил "Вест Хэм" со счетом 5:0. Ранее команда стала обладателем Суперкубка Англии, обыграв в серии пенальти "Ливерпуль".