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Футбол в Англии

ФИФА оштрафовала "Манчестер Сити" за нарушения правил перехода несовершеннолетних игроков

Штраф составил 370 тыс. швейцарских франков

ТАСС, 13 августа. Международная федерация футбола (ФИФА) оштрафовала английский "Манчестер Сити" за нарушения, связанные с переходами и регистрацией игроков, не достигших 18-летнего возраста. Об этом сообщает пресс-служба ФИФА.

"Дисциплинарный комитет принял во внимание тот факт, что "Манчестер Сити" взял на себя ответственность, и наложил на клуб штраф в размере 370 тыс. швейцарских франков", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что за данные нарушения на "Манчестер Сити" может быть наложен запрет на регистрацию новых футболистов.

В первом туре нового сезона чемпионата Англии "Манчестер Сити", который является действующим чемпионом страны, разгромил "Вест Хэм" со счетом 5:0. Ранее команда стала обладателем Суперкубка Англии, обыграв в серии пенальти "Ливерпуль".

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