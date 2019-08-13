{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
WTA

Теннисистка Александрова вышла во второй круг турнира в Цинциннати

Следующей соперницей россиянки станет румынка Симона Халеп
Екатерина Александрова EPA-EFE/VALERIE BLUM
Описание
Екатерина Александрова
© EPA-EFE/VALERIE BLUM

ТАСС, 13 августа. Россиянка Екатерина Александрова победила испанку Карлу Суарес-Наварро в матче первого круга турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в Цинциннати (США). Призовой фонд соревнований составляет около $3 млн.

Матч завершился со счетом 6:4, 6:1 в пользу 24-летней Александровой, спортсменки впервые встречались между собой. Во втором круге в среду россиянка встретится с четвертой сеяной турнира румынкой Симоной Халеп, которая в июле впервые в карьере стала победительницей турнира серии Большого шлема - Уимблдона.

Александрова, занимающая на данный момент 43-ю строчку в рейтинге, является победительницей одного турнира WTA в парном разряде. Ее лучшим результатом на турнирах серии Большого шлема является выход в третий круг Открытого чемпионата Франции (2019).

Турнир завершится 18 августа.

Теги
WTA
Летние неолимпийские виды спорта
Карлсен признан величайшим шахматистом в истории по версии болельщиков
Он набрал 36% от общего числа голосов в опросе в Twiter Международной шахматной федерации
Читать полностью