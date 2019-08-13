Теннисистка Александрова вышла во второй круг турнира в Цинциннати

ТАСС, 13 августа. Россиянка Екатерина Александрова победила испанку Карлу Суарес-Наварро в матче первого круга турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в Цинциннати (США). Призовой фонд соревнований составляет около $3 млн.

Матч завершился со счетом 6:4, 6:1 в пользу 24-летней Александровой, спортсменки впервые встречались между собой. Во втором круге в среду россиянка встретится с четвертой сеяной турнира румынкой Симоной Халеп, которая в июле впервые в карьере стала победительницей турнира серии Большого шлема - Уимблдона.

Александрова, занимающая на данный момент 43-ю строчку в рейтинге, является победительницей одного турнира WTA в парном разряде. Ее лучшим результатом на турнирах серии Большого шлема является выход в третий круг Открытого чемпионата Франции (2019).

Турнир завершится 18 августа.