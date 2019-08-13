Карлсен признан величайшим шахматистом в истории по версии болельщиков

ТАСС, 13 августа. Норвежский гроссмейстер Магнус Карлсен признан лучшим шахматистом в истории по версии болельщиков, участвовавших в голосовании на официальной странице Международной шахматной федерации (FIDE) в Twitter.
Он набрал 36% от общего числа голосов (за него проголосовало 182 человека), на втором месте расположился советский и российский шахматист Гарри Каспаров (28% голосов, 143 человека), на третьем - американец Бобби Фишер (25%, 128 человек). 11% респондентов отдали свой голос за вариант "другой шахматист" (58 человек), из гроссмейстеров, не включенных в голосование, чаще всего упоминался индиец Вишванатан Ананд. Опрос, в котором приняли участие более 500 человек, длился в течение недели.
And the #GOAT title goes to... @MagnusCarlsen! More than 30% of respondents gave their voice to the current world champion.— International Chess Federation (@FIDE_chess) August 13, 2019
The poll lasted for a week and collected 500+ votes. We also received a lot of suggestions for other players, with Anand being the most mentioned. pic.twitter.com/hjwwBiWx0x
Карлсен является действующим чемпионом мира с 2013 года. Также он стал первым абсолютным чемпионом мира по шахматам (в трех категориях - в классических шахматах, рапиде и блице). Карлсен является самым молодым шахматистом, возглавившим рейтинг FIDE (ему было 19 лет и один месяц). Кроме того, Карлсен пять раз завоевывал премию "Шахматный Оскар" (2009-2013), которая вручается за выдающиеся спортивные достижения, показанные в течение года.