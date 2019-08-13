Карлсен признан величайшим шахматистом в истории по версии болельщиков

ТАСС, 13 августа. Норвежский гроссмейстер Магнус Карлсен признан лучшим шахматистом в истории по версии болельщиков, участвовавших в голосовании на официальной странице Международной шахматной федерации (FIDE) в Twitter.

Он набрал 36% от общего числа голосов (за него проголосовало 182 человека), на втором месте расположился советский и российский шахматист Гарри Каспаров (28% голосов, 143 человека), на третьем - американец Бобби Фишер (25%, 128 человек). 11% респондентов отдали свой голос за вариант "другой шахматист" (58 человек), из гроссмейстеров, не включенных в голосование, чаще всего упоминался индиец Вишванатан Ананд. Опрос, в котором приняли участие более 500 человек, длился в течение недели.