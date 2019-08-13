Клопп в матче за Суперкубок УЕФА проявит уважение к женщине-судье, чтобы не огорчить маму

35-летняя француженка стала первой женщиной, которую назначили главным рефери матча за Суперкубок УЕФА с участием мужских команд. В среду в Стамбуле за трофей сыграют английские клубы "Ливерпуль" и "Челси".

СТАМБУЛ, 13 августа. /ТАСС/. Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп в матче за Суперкубок УЕФА постарается быть корректным в общении с главным арбитром матча Стефани Фраппар, поскольку в противном случае он рискует разозлить свою маму. Об этом Клопп рассказал на пресс-конференции перед матчем.

"Мы постараемся не усложнять игру. Я же буду стараться демонстрировать ей свое лучшее выражение лица, насколько это вообще возможно, иначе моя мама будет сердиться", - сказал Клопп.

"Думаю, время [для назначения женщины-судьи на матч за еврокубок] пришло. У меня уже был такой опыт, когда я работал в Германии, и сейчас я счастлив, что мы являемся частью этого исторического момента", - добавил он.

Также немецкий специалист, под чьим руководством "Ливерпуль" в прошлом сезоне победил в Лиге чемпионов, призвал не считать его команду фаворитом предстоящего матча, даже несмотря на то что "Челси" в воскресенье в матче чемпионата Англии уступил "Манчестер Юнайтед" со счетом 0:4. "Если люди считают, что "Челси" нам не соперник, то я не могу помочь этим людям", - заметил он.

Фраппар в апреле 2019 года обслужила встречу "Амьена" и "Страсбура", став первой женщиной, отработавшей матч мужского чемпионата Франции. В июле она судила финал женского чемпионата мира между сборными США и Нидерландов. Фраппар также работала на полуфинале женского Евро-2017 и финале чемпионата Европы среди девушек до 19 лет 2012 года.