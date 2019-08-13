Фигурист Яблоков выступит на этапе Гран-при среди юниоров в Челябинске

ТАСС, 13 августа. Российский фигурист Илья Яблоков заявлен для участия в четвертом этапе Гран-при среди юниоров сезона-2019/20, который пройдет на "Трактор-Арене" в Челябинске. Об этом сообщает пресс-служба Международного союза конькобежцев (ISU).

В прошлом сезоне Яблоков, которому 29 сентября исполнится 16 лет, одержал победу на зимнем Европейском юношеском Олимпийском фестивале в Сараево. Также он стал первым на Кубке Москвы и занял десятое место на первенстве России.

В женском одиночном катании сборную России представит Виктория Васильева. В соревнованиях спортивных пар выступит дуэт Станислава Вислобокова/Алексей Брюханов, в танцах на льду примет участие пара Елизавета Шанаева/Девид Нарыжный.

Всего для участия в российском этапе Гран-при заявлены 25 одиночников, 32 одиночницы, девять пар и 18 танцевальных дуэтов. Состав участников юниорских этапов может меняться. Этап Гран-при в Челябинске пройдет с 11 по 14 сентября.