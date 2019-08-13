VAR в шестом туре РПЛ будет использован на играх "Спартак" - ЦСКА и "Динамо" - "Локомотив"

ТАСС, 13 августа. Встречи шестого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) между столичными "Спартаком" и ЦСКА, а также "Динамо" и "Локомотивом" пройдут с использованием системы видеоассистента рефери (VAR). Об этом сообщила во вторник пресс-служба Российского футбольного союза (РФС).

Главным арбитром встречи "Спартак" - ЦСКА, которая пройдет в понедельник на "Открытие-Арене", назначен Алексей Еськов (Москва). За систему VAR будут отвечать Сергей Карасев (Москва) и Василий Казарцев (Санкт-Петербург). Матч "Динамо" - "Локомотив" состоится в воскресенье на "ВТБ Арена - Центральный стадион "Динамо" имени Льва Яшина", рассудит встречу Казарцев, за систему VAR будут отвечать Алексей Сухой (Люберцы) и Михаил Вилков (Нижний Новгород).

Тур стартует в пятницу матчем "Оренбург" - "Сочи", главным арбитром которого будет Вилков. В субботу Алексей Матюнин (Москва) рассудит петербургский "Зенит" и грозненский "Ахмат", Сергей Иванов (Ростов-на-Дону) - екатеринбургский "Урал" и самарские "Крылья Советов".

В воскресенье Владислав Безбородов из Санкт-Петербурга обслужит матч между казанским "Рубином" и тульским "Арсеналом", Николай Волошин из Смоленска будет главным арбитром на матче "Тамбов" - "Краснодар", Евгений Турбин (Дмитров) рассудит "Уфу" и "Ростов".