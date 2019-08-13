"Матч ТВ": "Порту" за полтора часа до матча с "Краснодаром" поменял условия показа игры

ТАСС, 13 августа. Португальский футбольный клуб "Порту" за полтора часа до ответного матча третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов с "Краснодаром" отказался предоставлять доступ к сигналу, поэтому трансляция на телеканале "Матч ТВ" не состоялась. Об этом сообщает пресс-служба канала.

Трансляция матча планировалась на "Матч ТВ", однако за несколько минут до старта игры стало известно, что канал по независящим от него причинам встречу не покажет.

"Телевизионные права на данный матч принадлежат непосредственно "Порту". Несмотря на согласование всех условий и наличие подписанного договора, за полтора часа до игры клуб "Порту" поменял условия и отказался предоставлять доступ к сигналу матча. Сейчас вещание матча проходит исключительно в официальном клубном приложении "Порту". Даже усилия в переговорах наших друзей из "Краснодара" не изменили ситуацию", - говорится в сообщении.

Победитель противостояния между "Порту" и "Краснодаром" в раунде плей-офф Лиги чемпионов встретится с греческим "Олимпиакосом". Проигравшая команда сыграет в групповом этапе Лиги Европы.